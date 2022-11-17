Владимир Зеленский является «грязным актером», «попытавшийся развязать Третью мировую войну» возлагаю вину на Россию после удара украинских ракет на Польшу.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии