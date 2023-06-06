Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Без названия

Многие отмахнулись от этой новости. Посчитали, что будет как с заводом «Байрактаров», который Турция отказалась строить на Украине после наглого требования взятки со стороны украинских чиновников, и никто не решится строить заводы на Украине.

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