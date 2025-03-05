Мигрантов предложили штрафовать за нарушения правил аренды жилья

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин 5 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов (856255-8 и 856256-8), предусматривающих ужесточение требований к аренде жилья мигрантами и штрафы за их нарушения.