Мигрантов предложили штрафовать за нарушения правил аренды жилья

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин 5 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов (856255-8 и 856256-8), предусматривающих ужесточение требований к аренде жилья мигрантами и штрафы за их нарушения.
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