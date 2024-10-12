Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме назвали Макрона тщедушным трусом, использующим жизни украинцев

В Госдуме назвали Макрона тщедушным трусом, использующим жизни украинцев

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая антироссийскую политику за счет жизней украинцев.

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