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Индийский фармгигант построит завод на Кубани: 10 млрд рублей инвестиций и 150 рабочих мест

Индийский фармгигант построит завод на Кубани: 10 млрд рублей инвестиций и 150 рабочих мест

На международной выставке «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели подписано соглашение о строительстве фармацевтического комплекса в Краснодарском крае.

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