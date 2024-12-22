"Бить будем первыми": Путин всё сказал. Позорного мира не будет

Дмитрий Марченко да и ни какой дружбы.... не давать иностранцам гражданство РФ .... только товарно-денежные отношения

Константин Самарин Какими "первыми"? Постоянно только и слышим: " в ответ на удары ВСУ...". Когда-же инициатива в нанесениисерьезных опережающих ударов перейдет к ВКС России?