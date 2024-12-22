ВСУ продолжают атаковать "старую Россию" — второй день подряд под ударом американских ракет и дронов Ростовская область, идёт активизация по некоторым направлениям.
"Бить будем первыми": Путин всё сказал. Позорного мира не будет
Комментарии
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Дмитрий Марченко
да и ни какой дружбы.... не давать иностранцам гражданство РФ .... только товарно-денежные отношения
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2 час.
Константин Самарин
Какими "первыми"? Постоянно только и слышим: " в ответ на удары ВСУ...". Когда-же инициатива в нанесениисерьезных опережающих ударов перейдет к ВКС России?
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55 мин.
РМ
Раиса Мелькумова
Одни разговоры вот уже три года, а почему Герасимов не пустил себе пулю в лоб, не понятно, на весь мир опозорился!
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5 мин.
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