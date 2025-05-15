Винилы: Композитор, покоривший сердца инженеров звукозаписи

Герой рубрики «Винилы» – американский композитор, музыкант и продюсер Квинси Джонс. К сожалению, в ноябре прошлого года Джонс покинул этот мир (в возрасте 91 года), и тогда стало понятно, какую роль сыграл этот человек в истории популярной музыки ХХ века.