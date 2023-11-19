В Израиле начали расследование сексуального насилия боевиков ХАМАС

Израильская полиция использует улики судебно-медицинской экспертизы, видеозаписи, показания свидетелей и допросы подозреваемых для документирования случаев изнасилований во время нападений ХАМАСА на Израиль 7 октября.
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