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Бундеслига стартовала! «Боруссия» Дортмунд против «Байера», «Унион» сыграет с «Гертой»

1-й тур Бундеслиги стартовал в пятницу матчем «Айнтрахт» – «Бавария» (1:6). В субботу дортмундская «Боруссия» примет «Байер».

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