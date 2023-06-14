Русская весна

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Армия России уничтожила позиции врага, с которых вёлся обстрел Белгородской области

Армия России уничтожила позиции врага, с которых вёлся обстрел Белгородской области

Артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожили позиции ВСУ, с которых враг вёл обстрел населенных пунктов Белгородской области, сообщили в Минобороны.

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