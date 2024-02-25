Заместитель главы Щелкова встретился с участниками спецоперации

РИАМО - 25 фев. Заместитель главы городского округа Щёлково Виктор Семин совместно с представителями администрации посетили два адреса, чтобы поблагодарить родных и лично поговорить с героями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
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