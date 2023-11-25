Глава Минстроя допустил сохранение льготной ипотеки после 1 июля 2024 года

Льготные ипотечные программы в будут сохранены и после 1 июля 2024 года, обсуждается несколько подобных вариантов, сообщил журналистам на выставке-форуме «Россия» министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
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