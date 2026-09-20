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Царьград

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Памфилова обвинила недружественные страны в истерике вокруг выборов

Памфилова обвинила недружественные страны в истерике вокруг выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала реакцию недружественных стран на выборы в России «истерикой» и «антироссийской вакханалией», подчеркнув высокий уровень консолидации русских избирателей, несмотря на внешнее давление.

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