Захарова призвала работать над допуском российских спортсменов к международным соревнованиям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международной федерации волейбола (ФИВБ) снять все ограничения с российских сборных и призвала спортивные федерации заниматься вопросом допуска российских спортсменов на международные соревнования в других видах спорта.
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