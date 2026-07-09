Захарова призвала работать над допуском российских спортсменов к международным соревнованиям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Международной федерации волейбола (ФИВБ) снять все ограничения с российских сборных и призвала спортивные федерации заниматься вопросом допуска российских спортсменов на международные соревнования в других видах спорта.