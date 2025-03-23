Фантастический по дизайну автомобиль от создателя Джипов уйдет с молотка

Уникальный родстер выставят на аукционе Mecim, торги пройдут в середине мая текущего года. Такой автомобиль существует в единственном экземпляре, а его конструкция отсылает к проекту Excalibur, созданному в начале 1960-х промышленным дизайнером Бруком Стивенсом.