Фантастический по дизайну автомобиль от создателя Джипов уйдет с молотка

Уникальный родстер выставят на аукционе Mecim, торги пройдут в середине мая текущего года. Такой автомобиль существует в единственном экземпляре, а его конструкция отсылает к проекту Excalibur, созданному в начале 1960-х промышленным дизайнером Бруком Стивенсом.
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