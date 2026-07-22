Врач Умнов: летом завтрак должен быть лёгким и сбалансированным

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что летом завтрак должен быть лёгким и сбалансированным, содержать белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины.
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