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Сайт города Караганды

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Уличная торговля на Наурыз будет не только в Центральном парке Караганды

Уличная торговля на Наурыз будет не только в Центральном парке Караганды

Отпраздновать Наурыз 22 марта в Караганде можно будет не только в Центральном парке. Концерты, юрты и уличная торговля будут организованы в трех других точках города, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.

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