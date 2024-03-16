Уличная торговля на Наурыз будет не только в Центральном парке Караганды

Отпраздновать Наурыз 22 марта в Караганде можно будет не только в Центральном парке. Концерты, юрты и уличная торговля будут организованы в трех других точках города, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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