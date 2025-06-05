Илон Маск обвинил Дональда Трампа в педофилии

Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, осужденного за педофилиюДействующий президент США Дональд Трамп оказался в числе упомянутых лиц в деле о сексуальных преступлениях бывшего финансиста Джеффри Эпштейна.
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