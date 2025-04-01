CNN: Дмитриев и Уиткофф могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне на этой неделе.