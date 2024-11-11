Дальневосточную ипотеку распространят на работников культуры

Президент дал задание обеспечить (начиная с 1 января предстоящего года) реализацию программы «Земский работник культуры», предусматривающей осуществление единовременной выплаты в размере 2 миллионов специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ, а также распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на этих специалистов.