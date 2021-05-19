Победителем премии InfoSec Awards на конференции RSA 2021 объявлена RevBits®

Компания RevBits с гордостью объявляет о том, что она была удостоена следующих наград, присужденных журналом Cyber Defense Magazine (CDM), ведущим в отрасли журналом по безопасности электронной информации: cамый инновационный продукт в области безопасности электронной почты; наиболее инновационный подход к обнаружению и реагированию в конечной точке (EDR); выбор редакции в области безопасности в конечной точке; лучший продукт в сфере управления привилегированным доступом (PAM).