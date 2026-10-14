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Царьград

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В Первоуральске перевернулся снегоболотоход: пострадала пассажирка

В Первоуральске перевернулся снегоболотоход: пострадала пассажирка

Вечером 13 октября у дома № 6а на улице Белинского 22-летний водитель без прав не справился с управлением снегоболотоходом, и машина опрокинулась.

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