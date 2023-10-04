Андрей Бочкарёв: Началось благоустройство территории строящейся станции метро «Новаторская»

Будет проведена организация пешеходных зон и обустроена парковка В рамках реализации проекта по строительству станции «Новаторская» Троицкой линии метро в Москве стартовали работы по благоустройству прилегающей территории.
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