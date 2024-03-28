Родственница напавшего на «Крокус» террориста выразила соболезнования россиянам

Гульбахор Джонова, которая является женой старшего брата участника теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Фаридуна Шамсиддина, 28 марта заявила, что переживает боль из-за трагедии, которую устроил ее деверь.
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