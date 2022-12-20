Польша наращивает свою военную мощь

Польша продолжает двигаться по пути милитаризации страны, населения и общества.Польский премьер-министр и министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что вооруженные силы набирают добровольцев для усвоения основ военной подготовки от 15 до 65 лет.
Польша продолжает двигаться по пути милитаризации страны, населения и общества.Польский премьер-министр и министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что вооруженные силы набирают добровольцев для усвоения основ военной подготовки от 15 до 65 лет.
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