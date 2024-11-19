Бывший офицер украинской службы безопасности Александр Мазур проинформировал о том, что в Одессе десятью годами ранее подожгли Дом профсоюзов, в котором находились те его коллеги, которые отказались поддерживать государственный переворот.
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