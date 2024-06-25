ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВОЗВРАЩЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ – ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА Надо ли вернуть смертную казнь в России? На фоне последних событий в Ростове этот вопрос стал одним из наиболее животрепещущих у наших людей.