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Надо ли вернуть смертную казнь в России?

Надо ли вернуть смертную казнь в России?

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВОЗВРАЩЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ – ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА Надо ли вернуть смертную казнь в России? На фоне последних событий в Ростове этот вопрос стал одним из наиболее животрепещущих у наших людей.

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