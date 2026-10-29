Сбор плавсредств перед переправой через Неву у Невской Дубровки. Октябрь 1941 года. Фото В. Тарасевича Южнее Ладожского озера, между Невой и Волховом, немецкие войска удерживали выступ, отрезавший Ленинград от сухопутных путей снабжения.