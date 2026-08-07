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Мода и Шоу-бизнес

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Хилари Дафф воссоединилась на сцене с бывшим возлюбленным спустя 20 лет после расставания

Хилари Дафф воссоединилась на сцене с бывшим возлюбленным спустя 20 лет после расставания

Хилари Дафф удивила поклонников неожиданным воссоединением с бывшим возлюбленным Джоэлом Мэдденом. Музыкант вышел на сцену во время концерта певицы в Нью-Йорке в рамках её мирового тура «The Lucky Me» — спустя почти 20 лет после их расставания.

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