Хилари Дафф воссоединилась на сцене с бывшим возлюбленным спустя 20 лет после расставания

Хилари Дафф удивила поклонников неожиданным воссоединением с бывшим возлюбленным Джоэлом Мэдденом. Музыкант вышел на сцену во время концерта певицы в Нью-Йорке в рамках её мирового тура «The Lucky Me» — спустя почти 20 лет после их расставания.