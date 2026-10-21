В Барнауле завершили расследование дела о незаконной организации азартных игр. По версии следствия, семеро обвиняемых заработали на подпольных игорных залах не менее 11 млн рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.
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