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Ассоциация производителей детских товаров предложила создать "народный школьный набор"

Ассоциация производителей детских товаров предложила создать "народный школьный набор"

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания в России школьного набора, стоимость которого не должна превышать определенного ценового предела, единого для любого региона страны.

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