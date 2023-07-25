Ассоциация производителей детских товаров предложила создать "народный школьный набор"

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания в России школьного набора, стоимость которого не должна превышать определенного ценового предела, единого для любого региона страны.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания в России школьного набора, стоимость которого не должна превышать определенного ценового предела, единого для любого региона страны.
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