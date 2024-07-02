Neon White, Nickelodeon All-Star Brawl 2 и другие игры станут доступны в Game Pass в июле Американс...

Neon White, Nickelodeon All-Star Brawl 2 и другие игры станут доступны в Game Pass в июлеАмериканский техногигант Microsoft представил первую порцию игр, которую собирается добавить в свой популярный сервис Game Pass в июле.
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