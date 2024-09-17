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NYT: безопасность Трампа во время гольфа гарантировать невозможно

NYT: безопасность Трампа во время гольфа гарантировать невозможно

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу предупредил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, что для его безопасности во время игр в гольф на принадлежащих ему полях потребуется принять дополнительные меры.

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