Ингвар Коротков На ведущем чешском новостном издании Idnes вышла статья с названием: "Российская бедность: у трети людей нет еды, половина не может позволить себе новую обувь" Это только непродвинутый человек может посмеяться над этой публикацией.
Ингвар Коротков На ведущем чешском новостном издании Idnes вышла статья с названием: "Российская бедность: у трети людей нет еды, половина не может позволить себе новую обувь" Это только непродвинутый человек может посмеяться над этой публикацией.
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