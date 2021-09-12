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Голодаем, господа. Это чехи за нас волнуются

Голодаем, господа. Это чехи за нас волнуются

Ингвар Коротков На ведущем чешском новостном издании Idnes вышла статья с названием: "Российская бедность: у трети людей нет еды, половина не может позволить себе новую обувь" Это только непродвинутый человек может посмеяться над этой публикацией.

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