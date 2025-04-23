Операторы FPV-дронов уничтожили склад и установку «Гвоздика» ВСУ в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины.
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