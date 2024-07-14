Уникальные способности: 3 знака зодиака, которые умеют видеть будущее Алёна ЮрьеваЗадумывались ли вы о суперспособностях, которыми хотелось бы обладать? Многие мечтают о способности предвидеть будущее, и это неудивительно: такая возможность значительно облегчила бы жизнь.
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