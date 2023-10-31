Представители ЕС поедут в США для того, чтобы заручиться поддержкой для Украины

Представители стран Европейского союза планируют направиться в США с целью получить поддержку для Украины со стороны американской общественности на фоне призывов республиканских парламентариев сократить военную и финансовую помощь Киеву.
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