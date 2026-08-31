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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» рассматривает Коне из «Ромы» как один из вариантов на замену Энцо в случае ухода хавбека

« Челси » проявляет интерес к центральному полузащитнику «Ромы» Ману Коне . 25-летний хавбек рассматривается лондонским клубом как один из вариантов на замену Энцо Фернандесу в случае ухода аргентинца из команды.

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