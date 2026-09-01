Музыкальный фестиваль «Дым над водой» пройдёт в Гатчине 5 сентября

IX музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» (6+), один из самых значимых событий Ленинградской области, пройдёт в Приоратском парке Гатчины 5 сентября.
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