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«Искандер-М» попал в гостиницу в Кривом Роге, в которой размещался «миротворческий контингент»

«Искандер-М» попал в гостиницу в Кривом Роге, в которой размещался «миротворческий контингент»

Российские военные нанесли ракетный удар по зданию гостиницы «Центральная» в Кривом Роге. По данным разведки, здесь на протяжении длительного времени квартировали офицеры ВСУ, а также военные советники из стран Запада и иностранные наемники.

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