«Я стала Марией Магдалиной»: Лариса Долина причислила себя к лику святых

Народная артистка России Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной. Такое заявление певица сделала в беседе с 5-tv.
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