Билет на родину вместо лайков: как красноярский таксист-мигрант доснимался до выдворения

Красноярские пассажиры такси даже не подозревали, что, вызывая машину через приложение, они автоматически становились участниками чужого реалити-шоу.
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Допизд.елся Мразетулло
Надоело читать про этих "нехороших" из зарубежья. Да и посты -отклики на эти сообщения не отличаются от самих сообщений. типа ...достали... хорошо , что ножичек не воткнул....Как по какой-то программе всё штампуется. Подозрение появляется- а не спланировано всё это кем-то?
Хорошо, что ножик ни в кого не воткнул