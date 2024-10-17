Какие новости завирусились в крымских соцсетях

Экстремальные фотосессии на фоне бушующего шторма, облака-корабли, пастбище для верблюда в степях Белогорского района и спасение корнерота – что на этой неделе активно обсуждали пользователи социальных сетей в Крыму? Смотрите в нашем интернет-дайджесте.