Какие новости завирусились в крымских соцсетях

Экстремальные фотосессии на фоне бушующего шторма, облака-корабли, пастбище для верблюда в степях Белогорского района и спасение корнерота – что на этой неделе активно обсуждали пользователи социальных сетей в Крыму? Смотрите в нашем интернет-дайджесте.
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