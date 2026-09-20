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Петербурженка хочет через суд вернуть за билет на концерт Канье Уэста почти 19 тысяч рублей

Петербурженка хочет через суд вернуть за билет на концерт Канье Уэста почти 19 тысяч рублей

Выборгский районный суд зарегистрировал первый в Петербурге иск к организаторам концертов рэпера Канье Уэста.

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