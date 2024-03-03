Что больше не считается «модными ошибками», став трендом в 2024 году Алёна ЮрьеваМир моды — это постоянный цикл эволюции и революции, где тренды приходят и уходят, а затем снова возвращаются, претерпевая изменения под новые времена.
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