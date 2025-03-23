С того момента, как коллективный Запад начал освоение Украины, воспринимая ее не как государство, а как просто территорию, наиболее подходящую для поля боя с Россией, эта страна, имевшая огромный экономический потенциал, начала превращаться в отсталый нищенский придаток.
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