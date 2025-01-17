Вашингтон решил возродить Золотую орду в Монголии. Куда пойдёт супервойско

Представитель МИД РФ: На Россию монголы не нападут, но присоединиться могут запросто Михаил Зубов На фото: участник акции протеста и сотрудники правоохранительных органов у Дворца правительства, Улан-Батор, Монголия.
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