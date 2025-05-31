После ЧП с мостом и поездом под Брянском в больницы доставили 17 человек

По меньшей мере 17 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Брянской области после ЧП с автомобильным мостом и пассажирским поездом, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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