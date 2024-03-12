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Добрый Мир

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Неутомимые мстители. Хуситы атаковали 3 американских корабля роем беспилотников

Неутомимые мстители. Хуситы атаковали 3 американских корабля роем беспилотников

Эсминец США. Фото из открытых источников сети Интернет  3 дня назад 9,3K прочитали Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".

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