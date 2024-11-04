Оба хуже: Европа обречена на Россию

Михалыч

Европа до 17 века была вассалом Великой Империи Руси-Орды. В начале 17 века в результате 30 - летних войн между провинциями Империи стали образовываться государства, которые поставили на правление в России романовых, выполнявших все указания Ватикана и которые ввели на Руси крепостное право для подавляющего населения. Банк Империи остался в руках Британии, она стала Владычицей морей, колонизировав огромное количество стран. НО главное, что англичанка всегда ГАДИТ, особенно для России, боясь, что вскроется ее воровская суть.