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Оба хуже: Европа обречена на Россию

Оба хуже: Европа обречена на Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости  Автор: Виктория Никифорова "Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico.

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Комментарии
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Михалыч
Европа до 17 века была вассалом Великой Империи Руси-Орды. В начале 17 века в результате 30 - летних войн между провинциями Империи стали образовываться государства, которые поставили на правление в России романовых, выполнявших все указания Ватикана и которые ввели на Руси крепостное право для подавляющего населения. Банк Империи остался в руках Британии, она стала Владычицей морей, колонизировав огромное количество стран. НО главное, что англичанка всегда ГАДИТ, особенно для России, боясь, что вскроется ее воровская суть.
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19 час.
Семен Демин
Европейцы беднее россиян?
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16 час.
Сергей Трофимов
что в европе что в америке идиотизм прогрессирует ускоренными темпами
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7 час.

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